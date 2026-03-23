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Piazza Affari: andamento sostenuto per Unicredit
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In breve
23 marzo 2026 - 12.30
Seduta vivace oggi per l'
istituto di credito
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,56%.
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