Milano 12:41
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Piazza Affari: in forte denaro D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in forte denaro D'Amico
Brillante rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,91%.
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