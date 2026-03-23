Piazza Affari: rosso per Fineco

(Teleborsa) - Sottotono il leader italiano nell'equity trading , che passa di mano con un calo del 2,22%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di Fineco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17,75 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17,98. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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