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Piazza Affari: performance negativa per Recordati

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Recordati
Rosso per il gruppo farmaceutico, che sta segnando un calo del 2,33%.
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