Piazza Affari: scambi in positivo per Fineco

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader italiano nell'equity trading , che tratta in utile del 2,17% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Fineco rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Fineco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 19,05 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,45. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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