Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fineco

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader italiano nell'equity trading
, che tratta in utile del 2,56% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fineco
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni tecniche attuali di Fineco
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 20 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 20,35. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 19,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)