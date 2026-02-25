Milano 9:58
47.081 +0,92%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:58
10.761 +0,75%
25.040 +0,22%

Piazza Affari: positiva la giornata per Fineco

Apprezzabile rialzo per il leader italiano nell'equity trading, in guadagno del 2,51% sui valori precedenti.
