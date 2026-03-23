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Trump ordina sospensione attacchi Iran. Petrolio vira al ribasso

Il Brent sosta ancora attorno ai 100 dollari ma ritraccia dai massimi di giornata

Finanza
Trump ordina sospensione attacchi Iran. Petrolio vira al ribasso
(Teleborsa) - Il prezz0o del petrolio si è sgonfiato dai massimi, dopo aver nuovamente sostato attorno ai 110 dollari nelle prime ore della giornata. A dare un imput positivo al mercato ha contribuito un post del Presidente USA Donald Trump, che ha parlato di un Iran pronto a collaborare e di una sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche del Paese.

Queste affermazioni, oltre a far scendere il prezzo del greggio hanno anche risollevato i mercati azionari, che erano ancora sotto pressione, ed ha fatto correggere il petrolio dai massimi, anche se la volatilità resta elevatissima.

I futures sul Brent sono scivolati del 4,8% a 101,27 dollari al barile, oscillando in mattinata fra un massimo di 109,68 dollari al barile ed un minimo di 91,89 USD, dai circa 113 dollari di venerdì scorso. Parallelamente, i contratti a termine sul greggio statunitense WTI segnano un decremento del 6,5% a 91,78 dollari, dopo essersi mossi in un range di 84,59-101,66 dollari al barile.

Il Presidente Trump, con un post sul suo social Truth, ha annunciato oggi la sospensione temporanea degli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane a seguito di colloqui con Teheran che ha definito "produttivi".

La sospensione dei raid contro particolari siti energetici iraniani, annunciati in precedenza dal tycoon, durerà cinque giorni, durante i quali si tenterà di giungere ad un accordo con il regime di Teheran.

Trump ha parlato di "colloqui molto positivi e produttivi" con Teheran per raggiungere una "risoluzione completa e totale" delle ostilità. Per questo motivo, il Presidente ha confermato di aver dato istruzioni al Pentagono di "sospendere per cinque giorni qualsiasi attacco militare" contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane.

"Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d'America e l'Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, colloqui molto positivi e produttivi riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente. Sulla base del tenore e del tono di questi colloqui approfonditi, dettagliati e costruttivi, che proseguiranno per tutta la settimana, ho dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso", scrive Trump.
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