Trump ordina sospensione attacchi Iran. Petrolio vira al ribasso

Il Brent sosta ancora attorno ai 100 dollari ma ritraccia dai massimi di giornata

(Teleborsa) - Il prezz0o del petrolio si è sgonfiato dai massimi, dopo aver nuovamente sostato attorno ai 110 dollari nelle prime ore della giornata. A dare un imput positivo al mercato ha contribuito un post del Presidente USA Donald Trump, che ha parlato di un Iran pronto a collaborare e di una sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche del Paese.



Queste affermazioni, oltre a far scendere il prezzo del greggio hanno anche risollevato i mercati azionari, che erano ancora sotto pressione, ed ha fatto correggere il petrolio dai massimi, anche se la volatilità resta elevatissima.



I futures sul Brent sono scivolati del 4,8% a 101,27 dollari al barile, oscillando in mattinata fra un massimo di 109,68 dollari al barile ed un minimo di 91,89 USD, dai circa 113 dollari di venerdì scorso. Parallelamente, i contratti a termine sul greggio statunitense WTI segnano un decremento del 6,5% a 91,78 dollari, dopo essersi mossi in un range di 84,59-101,66 dollari al barile.



Il Presidente Trump, con un post sul suo social Truth, ha annunciato oggi la sospensione temporanea degli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane a seguito di colloqui con Teheran che ha definito "produttivi".



La sospensione dei raid contro particolari siti energetici iraniani, annunciati in precedenza dal tycoon, durerà cinque giorni, durante i quali si tenterà di giungere ad un accordo con il regime di Teheran.



Trump ha parlato di "colloqui molto positivi e produttivi" con Teheran per raggiungere una "risoluzione completa e totale" delle ostilità. Per questo motivo, il Presidente ha confermato di aver dato istruzioni al Pentagono di "sospendere per cinque giorni qualsiasi attacco militare" contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane.



"Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d'America e l'Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, colloqui molto positivi e produttivi riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente. Sulla base del tenore e del tono di questi colloqui approfonditi, dettagliati e costruttivi, che proseguiranno per tutta la settimana, ho dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso", scrive Trump.



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