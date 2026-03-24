Milano 14:23
42.936 -0,59%
Nasdaq 23-mar
24.189 0,00%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 14:23
9.863 -0,31%
Francoforte 14:23
22.426 -1,01%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -11,16%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del greggio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 108,31, con il supporto più immediato individuato in area 95,75. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 91,57.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```