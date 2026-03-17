Milano 14:10
44.968 +1,40%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:10
10.400 +0,79%
Francoforte 14:09
23.721 +0,67%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Aggressivo ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,17%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 105,99. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 95,09. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 116,89.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```