Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Aggressivo ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,17%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 105,99. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 95,09. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 116,89.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)