Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Giornata fiacca per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,23%.
L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 73,12 e primo supporto individuato a 68,58. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 77,66.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)