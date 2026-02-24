Milano 10:57
46.588 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 10:57
10.670 -0,14%
Francoforte 10:57
24.953 -0,15%

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Giornata fiacca per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,23%.

L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 73,12 e primo supporto individuato a 68,58. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 77,66.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
