Factorial lancia fondo da 10 milioni per adozione AI delle imprese europee

(Teleborsa) - Factorial, la piattaforma di gestione aziendale potenziata dall'AI che collabora con oltre 15.500 imprese in più di 10 Paesi, mette sul piatto 10 milioni di euro a favore delle aziende italiane ed europee che vogliano accelerare la digitalizzazione dei processi aziendali e l'adozione dell'intelligenza artificiale.



Il fondo di AI Acceleration di Factorial nasce infatti per sostenere le aziende negli investimenti in automazione e tecnologie basate sull'intelligenza artificiale applicate alle funzioni chiave del business, dalle risorse umane alla finanza, fino all'IT e alla gestione operativa.



Il fondo di AI Acceleration è aperto alle imprese europee con un organico compreso tra 20 e 1.000 dipendenti che sottoscrivono per la prima volta un contratto annuale relativo ai pacchetti People Bundle o PRO Bundles di Factorial. I 10 milioni di euro sono suddivisi in due componenti di pari valore. I primi 5 milioni sono destinati a riduzioni dirette dei costi, applicate immediatamente al momento della firma del contratto, mentre i restanti 5 milioni sono erogati sotto forma di crediti AI sulla piattaforma Factorial.



"Il prossimo decennio della performance aziendale in Europa sarà determinato dalla capacità delle imprese di integrare efficacemente l'intelligenza artificiale nelle proprie operazioni", ha dichiarato Jordi Romero, CEO di Factorial, aggiungendo che "le organizzazioni che investono precocemente nella digitalizzazione delle persone e dei processi costruiscono nel tempo un vantaggio competitivo cumulativo".



L'iniziativa arriva in un momento cruciale per la competitività europea. Secondo McKinsey, la sola intelligenza artificiale generativa potrebbe generare fino a 4,4 trilioni di dollari di produttività aggiuntiva ogni anno a livello globale. Tuttavia, secondo Boston Consulting Group, solo il 5% delle imprese sta oggi traendo valore significativo dall'AI su larga scala, mentre il 60% non ottiene ancora benefici concreti nonostante gli investimenti effettuati. Inoltre, le aziende dotate di una strategia AI hanno il doppio delle probabilità di massimizzare la produttività per dipendente e di generare un impatto concreto sui risultati economici. Quelle che ne sono prive rischiano invece di rimanere indietro in un mercato sempre più guidato dall'intelligenza artificiale, secondo il report AI Adoption Reality Check 2025 di Thomson Reuters.



Il fondo offre un supporto finanziario diretto alle imprese europee che investono nella digitalizzazione delle funzioni HR, Finance, IT e più in generale nelle operazioni aziendali, nonché nell'automazione basata su AI lungo l'intero ciclo di vita del dipendente: dal recruiting e onboarding fino alla gestione delle paghe, alla valutazione delle performance, l'analisi della forza lavoro fino alla pianificazione strategica.

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