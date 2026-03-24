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Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Seduta vivace per il CABLE, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,83%.

Lo status tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3472, mentre il primo supporto è stimato a 1,3361. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,3583.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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