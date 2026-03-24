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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Apprezzabile rialzo per il Nasdaq Composite, in guadagno dell'1,38% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nasdaq Composite, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 21.569,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22.401,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 21.192,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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