Carburanti, Pichetto Fratin: "Situazione di incertezza sui mercati, conseguenze tutte da prevedere"

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica: "Governo valuterà proroga taglio accise"

(Teleborsa) - "Certamente il quadro dei dazi complessivi e la situazione in cui ci troviamo rispetto al Golfo Persico, rispetto alla distruzione dei liquefattori nel Qatar e quindi alla necessità di gran parte del mondo, parlo dei paesi asiatici, di andare a fornirsi da fornitori anche che erano i nostri principali fornitori, crea tutta una situazione di incertezza a livello di mercato che le conseguenze sono in questo momento tutte da prevedere". È quanto ha affermato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il suo intervento alla IV assemblea nazionale di ARTE - Associazione Reseller e Trader di Energia.



"Non ci sentiamo minacciati. Vorrei sempre ricordare – ha detto il ministro – che rispetto a quella che è la nostra prima fonte, che è il gas, abbiamo la fortuna innanzitutto di avere un player importante a livello mondiale che si chiama Eni. In secondo luogo, quelli che acquistano sono le imprese, non è direttamente lo Stato e abbiamo anche la fortuna di avere un certo numero di pipeline – 4 pipeline e ora 5 rigassificatori – per poter comprare da tutto il mondo. Certamente la sfida è rispetto alla quotazione a livello mondiale del gas e del petrolio".



Uno scenario in cui Pichetto Fratin ha ipotizzato nuovi accordi per le forniture a breve. "L'Algeria – ha detto il ministro – è un partner affidabile, importante per l'Italia perché ha una pipeline importante. Quella con l'Algeria porta diverse decine, oltre 3 decine di miliardi di metri cubi, chiaramente è una questione di rapporti e di prezzi rispetto ai quadri acquirenti".



Il Governo, ha fatto sapere Pichetto Fratin, sta inoltre valutando un'eventuale proroga del taglio delle accise dopo il 7 aprile.

"Verrà valutata dal governo complessivamente, io posso avere una mia opinione, però dobbiamo valutarla anche rispetto a quello che è il quadro complessivo, non si può spezzettare" ha detto il ministro.



"Vorrei ricordare – ha concluso Pichetto Fratin – che la partita dei carburanti principalmente è una partita che riguarda il Mimit, dove noi collaboriamo naturalmente. Unitamente al Mimit stiamo facendo la rilevazione anche dei prezzi e su questo verrà fatta la valutazione. Aspettiamo i report che ci daranno tutti gli organi che sono impegnati a fare questa valutazione".

























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