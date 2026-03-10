Saudi Aramco avverte delle conseguenze "catastrofiche" della guerra con l'Iran

(Teleborsa) - Saudi Aramco
, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, ha dichiarato martedì che ci sarebbero "conseguenze catastrofiche"
per i mercati petroliferi mondiali
se la guerra con l'Iran
continuasse a interrompere le spedizioni nello Stretto di Hormuz
.
"Ci sarebbero conseguenze catastrofiche per i mercati petroliferi mondiali e più a lungo si protrarrà l'interruzione... più drastiche saranno le conseguenze per l'economia globale", ha dichiarato ai giornalisti il ??CEO di Aramco, Amin Nasser
, durante una conference call sui risultati finanziari
. "Sebbene in passato abbiamo dovuto affrontare interruzioni, questa è di gran lunga la crisi più grande
che l'industria petrolifera e del gas della regione abbia mai dovuto affrontare."
Le spedizioni di petrolio sono state in gran parte bloccate dallo, dove normalmente transiterebbe ogni giorno circa il 20% del petrolio
mondiale.
Nel frattempo, i prezzi del petrolio proseguono il loro calo
sotto la soglia dei 90 dollari al barile. L'inversione di tendenza
- che aveva portato lunedì il Brent a raggiungere il massimo da oltre tre anni
di quasi 120 dollari al barile - si è innescata in seguito alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump,
che prevedeva che la guerra con l'Iran potesse finire presto
. Trump, tuttavia, ha avvertito che gli Stati Uniti avrebbero colpito l'Iran molto più duramente
se avesse bloccato le esportazioni dalla vitale regione produttrice di energia.