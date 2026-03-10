Milano 17:12
Saudi Aramco avverte delle conseguenze "catastrofiche" della guerra con l'Iran

Intanto il petrolio prosegue la sua discesa sotto la soglia dei 90 dollari al barile

Energia, Finanza
(Teleborsa) - Saudi Aramco, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, ha dichiarato martedì che ci sarebbero "conseguenze catastrofiche" per i mercati petroliferi mondiali se la guerra con l'Iran continuasse a interrompere le spedizioni nello Stretto di Hormuz.

"Ci sarebbero conseguenze catastrofiche per i mercati petroliferi mondiali e più a lungo si protrarrà l'interruzione... più drastiche saranno le conseguenze per l'economia globale", ha dichiarato ai giornalisti il ??CEO di Aramco, Amin Nasser, durante una conference call sui risultati finanziari. "Sebbene in passato abbiamo dovuto affrontare interruzioni, questa è di gran lunga la crisi più grande che l'industria petrolifera e del gas della regione abbia mai dovuto affrontare."

Le spedizioni di petrolio sono state in gran parte bloccate dallo, dove normalmente transiterebbe ogni giorno circa il 20% del petrolio mondiale.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio proseguono il loro calo sotto la soglia dei 90 dollari al barile. L'inversione di tendenza - che aveva portato lunedì il Brent a raggiungere il massimo da oltre tre anni di quasi 120 dollari al barile - si è innescata in seguito alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che prevedeva che la guerra con l'Iran potesse finire presto. Trump, tuttavia, ha avvertito che gli Stati Uniti avrebbero colpito l'Iran molto più duramente se avesse bloccato le esportazioni dalla vitale regione produttrice di energia.


