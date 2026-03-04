Gas: Pichetto Fratin rassicura, stoccaggi al 50% e approvvigionamenti sicuri

(Teleborsa) - Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,, ha fatto il punto sulla situazione del"Abbiamo fatto uno scenario unitamente alla Presidenza del Consiglio e ai colleghi, il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, sul quadro mediorientale. In secondo luogo, sentendo anche Eni e Snam, una valutazione rispetto alla condizione gas a livello nazionale e internazionale. È stata una valutazione di conoscenza, di ricognizione complessiva", ha spiegato.Il ministro ha sottolineato che "nessuna determinazione, perché non c’è ancora la situazione ferma per poter prendere decisioni. Il comitato gas verrà attivato a breve, non si è ancora riunito perché non ci sono elementi per fare valutazioni".Sulla sicurezza degli approvvigionamenti, Pichetto Fratin ha rassicurato: ". Dal Golfo Persico,Non c’è una condizione di crisi quantitativa al momento. L’attenzione è massima invece sul prezzo del TTF".Il ministro ha inoltre precisato: "Prima di parlare di misure emergenziali, cerchiamo di capire qual è l’emergenza e come si ferma una condizione di emergenza". Ammettendo una certa preoccupazione, ha aggiunto con un tono più informale: "U".