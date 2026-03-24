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Estée Lauder in trattative per una fusione con la spagnola Puig

Finanza
Estée Lauder in trattative per una fusione con la spagnola Puig
(Teleborsa) - Estée Lauder Companies ha annunciato lunedì di essere in trattative con il gruppo cosmetico spagnolo Puig per una potenziale fusione tra le due società.

"Non è stata presa alcuna decisione definitiva e non è stato raggiunto alcun accordo", ha dichiarato Estée Lauder in un comunicato.

Le azioni dell'azienda cosmetica statunitense hanno perso quasi l'8% in seguito alla notizia, riportata per la prima volta dal Financial Times. Le azioni di Puig sono aumentate di oltre il 3%.

Puig possiede importanti marchi di bellezza tra cui Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier e Rabanne. Le società non hanno rivelato alcun dettaglio finanziario della potenziale operazione.

Estée Lauder sta attraversando un periodo difficile a causa delle continue difficoltà derivanti dai dazi doganali e dalla ristrutturazione aziendale, nell'ambito del piano di rilancio "Beauty Reimagined" volto a rivitalizzare il business.
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