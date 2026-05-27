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New York: luce verde per Estee Lauder

Migliori e peggiori
New York: luce verde per Estee Lauder
(Teleborsa) - Ottima performance per la società leader nei trattamenti anti-age, che scambia in rialzo del 5,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Estee Lauder rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo dell'azienda attiva nel mercato dei cosmetici classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 93,14 USD e primo supporto individuato a 89,24. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 97,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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