Wall Street ancora in territorio positivo, Dow Jones su livelli record
(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dello 0,90% sul Dow Jones, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.489 punti.
In denaro il Nasdaq 100 (+0,73%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,42%).
Sanitario (+1,17%), beni industriali (+1,01%) e utilities (+0,95%) in buona luce sul listino S&P 500.
Prosegue in verde Wall Street con il Dow Jones che segna il primo massimo storico intraday dal 10 febbraio e diventando l'ultimo dei tre principali indici a raggiungere il record. Per S&P 500 si prefigura l'ottava settimana consecutiva di rialzi, la striscia migliore da dicembre 2023. I progressi nei negoziati USA-Iran, con una delegazione qatariota arrivata a Teheran in coordinamento con Washington, sostengono il sentiment.
Nel frattempo Apple supera per la prima volta i 4.500 miliardi di capitalizzazione (+2%). I chip guidano i guadagni con il Philadelphia Semiconductor Index +2,4% e Qualcomm +12%. Dell e HP salgono di oltre il 15% ciascuna dopo i risultati trimestrali di Lenovo (+27% di ricavi). Estée Lauder +10,5% dopo la rottura delle trattative con Puig.
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Merck (+5,41%), Caterpillar (+2,56%), IBM (+2,29%) e Salesforce (+1,97%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nvidia, che ottiene -1,15%.
Pensosa McDonald's, con un calo frazionale dello 0,98%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Qualcomm (+12,08%), Ross Stores (+6,90%), Cadence Design Systems (+5,99%) e Workday (+5,60%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Take-Two Interactive Software, che prosegue le contrattazioni a -4,52%.
Pesante PDD Holdings, che segna una discesa di ben -4,08 punti percentuali.
Spicca la prestazione negativa di Charter Communications, che scende del 3,71%.
Costco Wholesale scende dell'1,91%.
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