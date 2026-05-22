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New York: scambi in forte rialzo per Estee Lauder

Migliori e peggiori
New York: scambi in forte rialzo per Estee Lauder
(Teleborsa) - Protagonista la società leader nei trattamenti anti-age, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,39%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Estee Lauder rispetto all'indice di riferimento.


L'andamento di breve periodo dell'azienda attiva nel mercato dei cosmetici mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 89,74 USD e supporto a 85,3. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 94,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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