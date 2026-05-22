New York: scambi in forte rialzo per Estee Lauder

(Teleborsa) - Protagonista la società leader nei trattamenti anti-age , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,39%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Estee Lauder rispetto all'indice di riferimento.





L'andamento di breve periodo dell' azienda attiva nel mercato dei cosmetici mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 89,74 USD e supporto a 85,3. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 94,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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