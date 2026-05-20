Intesa Sanpaolo, rumors: valuta offerta per la private bank spagnola Singular

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo sta valutando un'offerta per la private bank spagnola Singular. Lo scrive il Financial Times, citando fonti vicine alla vicenda e spiegando che Intesa ha avviato la due diligence su Singular e sta preparando un'offerta formale nell'ambito di una procedura di gara competitiva. Non sono noti i concorrenti.



L'operazione si inserisce nel quadro della strategia di Intesa di rafforzare la propria presenza nel settore della gestione patrimoniale e di espandersi in Spagna. Singular, controllata in maggioranza dalla società di private equity statunitense Warburg Pincus, chiede 300 milioni di euro per la banca privata, ma secondo l'FT l'offerta di Intesa sarà inferiore al prezzo richiesto.



Singular, con sede a Madrid, gestisce circa 20 miliardi di euro di asset per conto dei clienti e ha acquisito la divisione di gestione patrimoniale spagnola di UBS nel 2021.

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