Francoforte: andamento negativo per Infineon

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia hi-tech tedesca , che tratta con una perdita dell'1,94%.



Il movimento di Infineon , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di chip , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 37,15 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 38,52 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 36,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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