Francoforte: andamento negativo per Infineon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia hi-tech tedesca , con una flessione del 2,38%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Infineon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Infineon rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 65,31 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 64,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 66,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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