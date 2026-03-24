Milano 14:34
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Francoforte: risultato positivo per Beiersdorf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Beiersdorf
Balza in avanti la compagnia di prodotti per la cura della persona, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.
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