Francoforte: si concentrano le vendite su Delivery Hero
(Teleborsa) - Retrocede Delivery Hero, con un ribasso del 2,73%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Delivery Hero rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di Delivery Hero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,47 Euro. Supporto a 15,79. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 17,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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