Inwit in vetta al FTSE MIB: rimbalzo e rumors di OPA accendono il titolo

(Teleborsa) - Ottima performance per Inwit
, che scambia in rialzo del 7,50%, posizionandosi in cima al principale paniere tra le blue chips del FTSE MIB.
Il titolo rimbalza alle perdite dei giorni scorsi innescate dal taglio della guidance
da parte del CdA dopo l'annuncio della collaborazione tra i suoi due principali clienti, TIM e Fastweb+Vodafone, in una joint venture per costruire in maniera autonoma fino a 6mila nuove torri nei prossimi anni.
A dare linfa al titolo contribuiscono anche i rumors, che circolano nelle sale operative, rilanciati da Il Sole 24 Ore su una possibile OPA di Brookfield.
Lo scenario su base settimanale della società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di Inwit
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,458 Euro. Prima resistenza a 6,928. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,177.