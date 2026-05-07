Inwit: dichiarazioni del CEO di Swisscom "false e tendenziose"

(Teleborsa) - Inwit , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha definito "false e tendenziose" le comunicazioni odierne di Swisscom in nome e per conto della controllata italiana Fastweb.



"Non corrisponde al vero, infatti, che Inwit si sia "rifiutata di avviare discussioni" con Fastweb, "costringendola infine a dare disdetta all'intero contratto di MSA" - si legge in una nota - È vero l'esatto contrario: come agevolmente documentabile, Inwit ha reiteratamente offerto concrete soluzioni migliorative dei termini del MSA in ottica di creazione di valore per entrambe le parti, suggerendo altresì di affrontare la questione relativa alla durata del MSA nelle forme della negoziazione assistita o in sede arbitrale".



"Fastweb - sostiene Inwit - ha irragionevolmente ritenuto di non accogliere tali proposte, contrapponendo una iniqua revisione delle condizioni del MSA secondo termini economicamente esorbitanti, e sempre nella modalità "prendere o lasciare", cui ha fatto seguito l'introduzione di un giudizio di merito a fini dilatori, nell'ambito del quale Inwit ha dovuto formulare un'istanza cautelare onde far valere, con l'urgenza del caso, le proprie ragioni".



Oggi il CEO di Swisscom Christoph Aeschlimann ha detto durante una call che la migrazione da Inwit richiederà circa cinque anni, secondo quanto ha scritto Reuters. "Inwit ha interesse a mantenere i ricavi derivanti dalle torri. Ci aspettiamo quindi di poter gestire l'intera durata della migrazione attraverso una trattativa in buona fede, procedendo con la migrazione delle torri in modo graduale, una alla volta," ha detto.

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