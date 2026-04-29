Piazza Affari: giornata depressa per Inwit

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , che mostra un decremento dell'1,98%.



La tendenza ad una settimana di Inwit è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Inwit rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,305 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```