Piazza Affari: giornata depressa per Inwit
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che mostra un decremento dell'1,98%.
La tendenza ad una settimana di Inwit è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Inwit rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,305 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```