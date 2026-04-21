STM in rally, JP Morgan alza il target price a 38 euro
Confermata la raccomandazione "Neutral"
(Teleborsa) - Rialzo marcato per STMicroelectronics, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.
Il titolo, tra le blue chips di Piazza Affari, viaggia in vetta al principale paniere FTSE MIB dopo aver ricevuto un aggiornamento da JPMorgan Chase, che ha rivisto al rialzo il target price a 38 euro dai precedenti 24 euro, mantenendo la raccomandazione "Neutral" sulle azioni.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'azienda italo-francese di semiconduttori più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 38,47 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 37,68. L'equilibrata forza rialzista di STMicroelectronics è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 39,26.
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