Borse toniche. A Milano vola Unicredit spinta da conti record

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari
, si allinea all'ottima performance delle principali borse europee che hanno accelerato rispetto a un avvio più cauto, sulla scia delle nuove tensioni in Medio Oriente. Gli investitori cercano di guardare alle ottime notizie che giungono dal fronte societario, con la stagione delle trimestrali che prosegue a pieno ritmo. Oggi i conti record del primo trimestre
stanno premiando il titolo Unicredit
che si colloca in vetta al principale paniere FTSE MIB.
Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,169. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.556,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,49%, scendendo fino a 103,8 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,88%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ben impostata Francoforte
che mostra un incremento dell'1,16%, sotto pressione Londra
con un forte ribasso dello 0,93%. Tonica Parigi
che evidenzia un bel vantaggio dello 0,72%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB
in rialzo del 2,11%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 50.951 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in evidenza Unicredit
, che mostra un forte incremento del 5,07%.
Svetta Prysmian
che segna un importante progresso del 4,28%.
Vola DiaSorin
, con una marcata risalita del 3,93%.
In luce Banca MPS
, con un ampio progresso del 3,12%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit
, che continua la seduta con -0,81%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Moltiply Group
(+7,60%), Brembo
(+6,26%), Maire
(+3,97%) e Carel Industries
(+3,45%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su NewPrinces
, che ottiene -9,89%.
Tentenna Juventus
, che cede l'1,38%.
Sostanzialmente debole Ferretti
, che registra una flessione dell'1,06%.