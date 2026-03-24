Netgear corre al Nasdaq dopo la decisione della FCC Usa sui router

Stifel conferma il Buy e il TP di 36 dollari

(Teleborsa) - Netgear corre al Nasdaq in seguito alla decisione della Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti (FCC) di vietare l’importazione di nuovi router wireless consumer di produzione estera.



La FCC ha aggiornato la sua Covered List il 23 marzo 2026, includendo tutti i router di livello consumer prodotti in paesi esteri. L’agenzia ha citato una determinazione secondo cui tali dispositivi rappresentano rischi inaccettabili per la sicurezza nazionale.



In seguito a questo sviluppo normativo gli analisti di Stifel hanno confermato il rating Buy e il prezzo obiettivo di 36,00 dollari sulle azioni della società californiana produttrice di apparecchiature di rete tra cui router e punti di accesso wireless.



Nel quarto trimestre 2025 Netgear ha riportato i risultati superiori alle aspettative di mercato: la società ha raggiunto un utile per azione di 0,26 dollari, ben oltre i 0,05 dollari attesi. I ricavi si sono attestati a 182,5 milioni, superando i 177,26 milioni previsti.

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