Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Sostanzialmente invariata la seduta per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le implicazioni di breve periodo del Nasdaq Composite sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26.590,1. Possibile una discesa fino al bottom 25.642,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27.538,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)