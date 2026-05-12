Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:03
28.833 -1,66%
Dow Jones 20:03
49.691 -0,03%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Sostanzialmente invariata la seduta per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le implicazioni di breve periodo del Nasdaq Composite sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26.590,1. Possibile una discesa fino al bottom 25.642,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27.538,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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