Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio
Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dello 0,88%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.817,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 26.270,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27.364,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)