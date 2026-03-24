New York: balza in avanti Texas Instruments

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chip statunitense , in guadagno del 2,76% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Texas Instruments più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della società tech americana evidenzia un declino dei corsi verso area 188,4 USD con prima area di resistenza vista a 197,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 182,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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