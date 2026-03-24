New York: giornata negativa in Borsa per Workday

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che passa di mano in perdita del 5,71%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Workday , che fa peggio del mercato di riferimento.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Workday restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 126,2 USD. La resistenza più immediata è stimata a 134,4. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 142,7, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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