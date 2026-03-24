New York: seduta molto difficile per Atlassian

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di software australiana , che soffre con un calo del 6,56%.



La tendenza ad una settimana di Atlassian è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Atlassian si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 72,46 USD. Supporto stimato a 66,97. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 77,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```