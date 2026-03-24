New York: senza freni Applied Materials

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,55%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Applied Materials evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di chip rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Applied Materials mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 386,2 USD. Rischio di discesa fino a 364,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 408,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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