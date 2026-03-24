Milano 17:35
43.370 +0,42%
Nasdaq 20:11
24.093 -0,40%
Dow Jones 20:11
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Londra 17:40
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Francoforte 17:35
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Petrolio a 92,2 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 92,2 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 92,2 dollari per barile alle 15:40.
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