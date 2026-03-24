Piazza Affari: scambi in positivo per Rai Way

(Teleborsa) - Bene la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI , con un rialzo del 3,58%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il quadro tecnico di Rai Way suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,627 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,867. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,473.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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