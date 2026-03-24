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Piazza Affari: andamento rialzista per Rai Way

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Rai Way
Balza in avanti la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,58%.
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