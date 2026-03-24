Piazza Affari: si concentrano le vendite su Leonardo

(Teleborsa) - Sottotono la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che passa di mano con un calo del 3,18%.



Lo scenario su base settimanale di Leonardo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 58,45 Euro con primo supporto visto a 56,73. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 56,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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