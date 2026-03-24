QatarEnergy dichiara forza maggiore su contratti LNG, c'è anche Italia

(Teleborsa) - QatarEnergy, oggi, ha formalmente dichiarato lo stato di forza maggiore su alcuni dei suoi contratti di fornitura a lungo termine di LNG (gas liquefatto). Le controparti interessate comprendono clienti in Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina.



Il gas è quello prodotto presso l'impianto di Ras Laffan, sotto attacco dalla scorsa settimana. Lo stato di forza maggiore, infatti, era già stato preannunciato la scorsa settimana, a seguito degli attacchi perpetrati da Teheran ai danni dei Paesi confinanti, come il Qatar e gli Emirati Arabi, in risposta ai raid israelo-americani alle infrastrutture iraniane.



La tregua di 5 giorni, annunciata solo ieri dal Presidente Trump, sembrerebbe non reggere alle continue incursioni con missili e droni su Israele e su altri Paesi del Golfo.



E mentre da un lato si tenta di intavolare una mediazione, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che gli attacchi contro Iran e Libano proseguiranno ad oltranza, a dispetto del cessate il fuoco degli USA.



Le affermazioni di ieri di Trump, in un post su Truth, sono state ben presto smentite dall'l'Iran che ha negato qualsiasi dialogo con gli Stati Uniti, mentre il caos regna sovrano in Medioriente.



























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