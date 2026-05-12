Siria: accordo tra TotalEnergies, QatarEnergy e ConocoPhillips per l'esplorazione offshore

(Teleborsa) - TotalEnergies , QatarEnergy e ConocoPhillips hanno firmato un accordo con la Syrian Petroleum Company per avviare una revisione tecnica del blocco offshore "Block 3", situato al largo della città siriana di Latakia, nel Mediterraneo.



L'intesa rappresenta un primo passo verso possibili attività di esplorazione commerciale e rientra nella strategia del nuovo governo siriano per attrarre investimenti stranieri nel settore energetico, gravemente colpito da anni di guerra civile e sanzioni internazionali.



Prima dell’uscita dal Paese nel 2011, dovuta alle sanzioni dell’Unione Europea, TotalEnergies produceva in Siria circa 53 mila barili equivalenti di petrolio al giorno, principalmente gas naturale. Nel 2010 la Siria esportava circa 380 mila barili di petrolio al giorno, prima che il conflitto devastasse infrastrutture ed economia nazionale.





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