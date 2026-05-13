Scuola, 1 dipendente su 3 è precario: Anief avanti per garantire risarcimenti

"Con una sentenza del 13 maggio scorso,Ormaiuna percentuale persino superiore a quella dei docenti, tra i quali uno su quattro è precario". Lo ha dichiarato"Questa sentenza segue quella del 2014 relativa ai docenti, la sentenza Mascolo, e l’accoglimento di un reclamo da parte del Comitato Europeo dei Diritti Sociali nel 2021 sui. Adesso sarà quindi importante, che ANIEF non ha mai interrotto, per ottenere le dovute azioni risarcitorie.Solo nell’ultimo meseper tutti coloro che hanno più di 36 mesi di contratti su posti vacanti e disponibili.Come sempre, ciò che: non esiste un sistema di deterrenza sull’utilizzo di questi contratti e, di conseguenza, la supplenza diventa purtroppo un meccanismo strutturale. Inoltre, non è prevista la stabilizzazione né dopo 24 né dopo 36 mesi di servizio.Per questo continuiamo con le nostre azioni e andiamo avanti sia per il personale ATA sia per il personale docente, affinché", conclude Rosano.