Scuola, 1 dipendente su 3 è precario: Anief avanti per garantire risarcimenti

"Con una sentenza del 13 maggio scorso, l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per l’abuso dei contratti a tempo determinato del personale ATA della scuola.
Ormai uno su tre è precario,
una percentuale persino superiore a quella dei docenti, tra i quali uno su quattro è precario". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Questa sentenza segue quella del 2014 relativa ai docenti, la sentenza Mascolo, e l’accoglimento di un reclamo da parte del Comitato Europeo dei Diritti Sociali nel 2021 sui docenti di sostegno
. Adesso sarà quindi importante continuare con l’azione giudiziaria
, che ANIEF non ha mai interrotto, per ottenere le dovute azioni risarcitorie.
Solo nell’ultimo mese sono stati ottenuti 2 milioni di euro di risarcimenti e, negli ultimi anni, oltre 40 milioni di euro
per tutti coloro che hanno più di 36 mesi di contratti su posti vacanti e disponibili.
Come sempre, ciò che ANIEF segnala da tempo viene rilevato anche dalla Corte di Giustizia Europea
: non esiste un sistema di deterrenza sull’utilizzo di questi contratti e, di conseguenza, la supplenza diventa purtroppo un meccanismo strutturale. Inoltre, non è prevista la stabilizzazione né dopo 24 né dopo 36 mesi di servizio.
Per questo continuiamo con le nostre azioni e andiamo avanti sia per il personale ATA sia per il personale docente, affinché si arrivi alla stabilizzazione e soprattutto si ponga fine, una volta per tutte, all’abuso dei contratti a tempo determinato
", conclude Rosano.
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