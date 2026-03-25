Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Sostanzialmente invariata la seduta per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Le tendenza di medio periodo del Dow Jones 30 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 46.373,6. Supporto stimato a 45.726. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 47.021,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)