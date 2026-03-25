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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,41%

L'indice dei giganti USA prende il via a 46.314,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,41%
Balza in avanti il Dow Jones, in crescita dello 0,41%, dopo aver esordito a quota 46.314,24.
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