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/ Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,41%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,41%
L'indice dei giganti USA prende il via a 46.314,24 punti
In breve
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Finanza
25 marzo 2026 - 14.33
Balza in avanti il Dow Jones, in crescita dello 0,41%, dopo aver esordito a quota 46.314,24.
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