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Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dell'1,20%

Il CAC40 esordisce a 7.837,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dell'1,20%
Balza in avanti l'indice di Parigi, con un incremento dell'1,20%, a quota 7.837,04 in apertura.
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