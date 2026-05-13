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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,63%
Il CAC40 avvia la seduta a 8.029,94 punti
In breve
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Finanza
13 maggio 2026 - 09.03
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,63%, dopo aver aperto a 8.029,94 punti.
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