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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,63%

Il CAC40 avvia la seduta a 8.029,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,63%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,63%, dopo aver aperto a 8.029,94 punti.
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