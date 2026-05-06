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Borsa: Brillante Parigi in avvio (+0,9%)

Il CAC40 inizia a scambiare a 8.134,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Parigi in avvio (+0,9%)
Bene l'indice di Parigi, con un progresso dello 0,90%, dopo aver aperto a 8.134,95.
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